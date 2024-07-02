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Евро-2024: полное расписание матчей 2 июля

Фото: "Оранжевые" попытаются вернуться на победный путь (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года завершится во вторник двумя поединками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Последние четвертьфиналисты Евро-2024 определятся в Мюнхене и Лейпциге. Поединки запланированы на 19:00 и 22:00 по Киеву соответственно.

Сборная Румынии в статусе победителя группы E встретится с третьей командой квартета D – Нидерландами. Обе команды на групповом этапе попробовали смак всез возможных итогов, имея по одной победе, ничьей и поражению. На чемпионатах Европы турнирные пути команд последний раз пересекались в 2008 году, когда сильнее оказались "оранжевые".

Во втором матче сборная Австрии встретится с национальной командой Турции. Подопечные Ральфа Рангника сенсационно триумфовали в группе D, оставив позади Францию и Нидерланды. В то же время турецкая сборная прогнозированно финишировала второй после Португалии в квартете F. Команда Винченцо Монтеллы одержала две победы, но крайне чувствительно проиграла пиренейцам (0:3).

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция противостояния австрийцев с турками будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.).

Список матчей воскресенья в 1/8 финала Евро-2024:

  • Румыния – Нидерланды, 19:00
  • Австрия – Турция, 22:00

К слову, накануне Франция минимально одолела сборную Бельгии в 1/8 финала Евро-2024.

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Евро 2024