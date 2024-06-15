Євро-2024: повний розклад матчів 15 червня

Футбольний чемпіонат Європи 2024 року продовжиться в суботу трьома поєдинками групового етапу в квартетах A та B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Шістка національних команд на старті Євро-2024. Суботні матчі приймуть Кьольн, Берлін і Дортмунд. О 16-й годині розпочнеться поєдинок збірної Угорщини проти національної команди Швейцарії на "Кьольн Стедіум". Натомість о 19:00 збірна Іспанії зустрінеться з національною командою Хорватії на столичному "Олімпіаштадіоні". Чинні чемпіони Європи – збірна Італії – розпочне захист титулу о 22-й годині. Підопічні Лучано Спаллетті на "BVB Штадіоні Дортмунд" протистоятимуть національній команді Албанії. Цей дует команд разом із іспанцями та хорватами входять до групи B. Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція першого поєдинку ігрового дня буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Рівне" тощо). Перелік матчів суботи на груповому етапі Євро-2024: Угорщина – Швейцарія, 16:00

Іспанія – Хорватія, 19:00

Італія – Албанія, 22:00