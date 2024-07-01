Євро-2024: повний розклад матчів 1 липня

Два чвертьфіналісти чемпіонату Європи визначаться після двох поєдинків 1/8 фіналу в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Плей-офф Євро-2024 продовжиться матчами в Дюссельдорфі та Франкфурті-на-Майні. Поєдинки заплановані на 19:00 та 22:00 за київським часом.

Першими з'ясують взаємини сусідки – збірні Франції та Бельгії. "Триколірні" на груповому етапі не вразили результативністю (2 м'ячі) та несподівано фінішували лише другими в квартеті D. Лише за додатковими показниками в 1/8 фіналу пройшли "червоні дияволи", які набрали по 4 очки з трьома іншими національними командами.

Натомість Португалія зустрінеться зі збірною Словенії. Піренейська збірна здобула дві перемоги в групі та напіврезервним складом поступилася Грузії у фінальному турі (0:2). Тим часом словенська команда звела внічию всі три поєдинки на груповому етапі, зокрема з Англією (0:0).

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку команди Кріштіану Роналду буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо).

Перелік матчів неділі в 1/8 фіналу Євро-2024: