Евро-2024: полное расписание матчей 1 июля

Два четвертьфиналиста чемпионата Европы определятся после двух поединков 1/8 финала в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Плей-офф Евро-2024 продолжится матчами в Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне. Поединки запланированы на 19:00 и 22:00 по Киеву.

Первыми выяснят отношения соседки – сборные Франции и Бельгии. "Трехцветные" на групповом этапе не поразили результативностью (2 мяча) и неожиданно финишировали лишь вторыми в квартете D. Лишь по дополнительным показателям в 1/8 финала прошли "красные дьяволы", набравшие по 4 очка с тремя другими национальными командами.

В свою очередь Португалия встретится со сборной Словении. Пиренейская сборная одержала две победы в группе и полурезервным составом уступила Грузии в финальном туре (0:2). Тем временем словенская команда свела вничью все три поединка на групповом этапе, в том числе с Англией (0:0).

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка команды Криштиану Роналду будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.).

Список матчей воскресенья в 1/8 финала Евро-2024: