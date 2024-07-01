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Евро-2024: полное расписание матчей 1 июля

Дюссельдорф, Понедельник 01 июля 2024 09:45
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Евро-2024: полное расписание матчей 1 июля Фото: Португальцы проэкзаменируют сборную Словении (x.com/selecaoportugal)
Автор: Антон Федорцив

Два четвертьфиналиста чемпионата Европы определятся после двух поединков 1/8 финала в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Плей-офф Евро-2024 продолжится матчами в Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне. Поединки запланированы на 19:00 и 22:00 по Киеву.

Первыми выяснят отношения соседки – сборные Франции и Бельгии. "Трехцветные" на групповом этапе не поразили результативностью (2 мяча) и неожиданно финишировали лишь вторыми в квартете D. Лишь по дополнительным показателям в 1/8 финала прошли "красные дьяволы", набравшие по 4 очка с тремя другими национальными командами.

В свою очередь Португалия встретится со сборной Словении. Пиренейская сборная одержала две победы в группе и полурезервным составом уступила Грузии в финальном туре (0:2). Тем временем словенская команда свела вничью все три поединка на групповом этапе, в том числе с Англией (0:0).

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка команды Криштиану Роналду будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.).

Список матчей воскресенья в 1/8 финала Евро-2024:

  • Франция – Бельгия, 19:00
  • Португалия – Словения, 22:00

К слову, накануне Испания разгромила сборную Грузии в 1/8 финала Евро-2024.

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Франция Португалия Евро 2024
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