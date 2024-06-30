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Євро-2024: Іспанія оформила вольовий розгром збірної Грузії в 1/8 фіналу

Кьольн, Неділя 30 червня 2024 23:53
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Євро-2024: Іспанія оформила вольовий розгром збірної Грузії в 1/8 фіналу Фото: Іспанці завершили казку Грузії (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Збірна Іспанії впевнено переграла національну команду Грузії в плей-офф чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Іспанія – Грузія – 4:1

Голи: Родрі, 39, Руїс, 51, Вільямс, 75, Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

"Фурія Роха" заволоділа ініціативою з перших хвилин. Педрі та Карвахаль не змогли переграти Мамардашвілі, а Ляпорт після стандарту відправив м'яч повз ворота. А на 18-й хвилині вперед вийшла Грузія – Кварацхелія і Мікаутадзе розігнали контратаку, Какабадзе виконав навіс із правого флангу, а Ле Норман зрізав м'яч у власні ворота.

Розгнівані іспанці подвоїли зусилля. Мамардашвілі взяв удар Руїса, а Педрі з відскоку пробив над поперечиною. Далі грузинський кіпер упорався з низовим пострілом Кукурельї. Потім воротар зреагував і на удар Вільямса в дальній кут. Та гол відверто назрів.

Зрештою, збірна Іспанії "викинула" подвійний удар – перед і після перерви. На 39-й хвилині Родрі після стінки з Вільямсом відправив м'яч у сітку з півкола штрафного майданчика, а на 51-й Руїс головою замкнув дальню стійку після подачі Ямала та вивів іспанців уперед.

Між цими голами могла забивати збірна Грузії, але Кварацхелія дальнім ударом після перехоплення не влучив у незахищені ворота. Іспанська команда вирішила не збавляти оберти та продовжила насідати на володіння Мамардашвілі. На різний смак могли забивати Ямал (двічі) та Мората.

Однак, свої прізвища в протокол записали інші. Спершу Вільямс отримав передачу на куті штрафного, просунувся вперед і потужно пробив над голкіпером. А на 83-й хвилині Ольмо технічним ударом поклав м'яч прямісінько в кут воріт кавказької збірної та зробив рахунок розгромним.

Більше команди не забивали. Іспанія впевнено пройшла в чвертьфінал, де зустрінеться зі збірною Німеччини. Матч проти господарів Євро-2024 відбудеться 5 липня в Штутгарті.

До слова, раніше Англія перемогла збірну Словаччини в овертаймі 1/8 фіналу чемпіонату.

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Євро 2024 Збірна Іспанії
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