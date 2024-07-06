Евро-2024: Нидерланды вырвали у сборной Турции путевку в полуфинал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, 1/4 финала

Нидерланды – Турция – 2:1

Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (автогол) – Акайдин, 35

"Оранжевые" захватили инициативу в дебюте встречи. На первой минуте Депай опасно пробил над воротами. Однако должного развития из контроля мяча нидерландцы не смогли организовать. Большинство атакующих выпадов команды Рональда Кумана завершалось внимательной игрой защитников.

Постепенно сборная Турции отодвинула игру подальше от собственных ворот. Впоследствии "лунные звезды" осмелели и начали грузить мяч в зоны у владений Вербрюггена. Это изменение сценария позволило подопечным Винченцо Монтеллы открыть счет – Гюлер подал стандарт на дальнюю штангу, где Акайдин головой переправил мяч в сетку.

Еще до перерыва и со стартом второй половины Нидерланды перешли в наступление. Появились и моменты. Вот Депай не успел замкнуть передачу Вегхорста в пределах штрафной, а впоследствии он же завершил фланговый прорыв ударом в руки вратарю. Между этими эпизодами Гюлер со штрафного попал в штангу.

Вскоре произошел новый обмен упущенными возможностями. Турок Йылдыз на добивании не переиграл голкипера, а Гюнок парировал в ближнем углу сложный удар от нидерландца Вегхорста. Но угловой после этого момента привел к забитому мячу. Депай разыграл стандарт со Схаутеном и подал на 11 метров, откуда Де Врей головой сравнял счет.

"Оранжевые" решили не сбавлять обороты. Ребята Кумана продолжили атаковать ворота турецкой команды. И на 76-й минуте сборная Нидерландов вышла вперед. Схаутен пробросил направо на Дюмфриса, а тот прострелил на дальнюю штангу, где Мюлдюр в борьбе с Гакпо протолкнул мяч за линию собственных ворот.

Теперь Турция пошла атаковать большими силами. На 85-й минуте "лунные звезды" в течение одной атаки упустили две возможности сравнять счет. Сначала выстрел Челика в пустые ворота прервал ван де Вен, а затем Актюркоглу на добивании попал в защитника. Давление продолжилось, но отыграться турки так и не сумели. Итак, в полуфинале Нидерланды встретятся со сборной Англии.