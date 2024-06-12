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Євро-2024: два українці здобули срібло і бронзу у стрибках у висоту

Середа 12 червня 2024 02:35
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Євро-2024: два українці здобули срібло і бронзу у стрибках у висоту Фото: українські спортсмени здобули медалі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Два українські легкоатлети Владислав Лавський та Олег Дорощук здобули срібну та бронзову медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2024 у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.

Зокрема, Владислав Лавський продемонстрував результат у 2,29 метра, який став повторенням його особистого рекорду. Цей чемпіонат Європи став для Владислава дебютним серед дорослих. За результатами змагань українець став срібним медалістом.

Інший український спортсмен Олег Дорощук також здобув медаль у фіналі турніру, здолавши позначку у 2,26 метри. Він став бронзовим призером.

Для обох українців це перші кар'єрні медалі на рівні Чемпіонату Європи. Крім того, це другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії чемпіонатів Європи.

Золото на домашньому для себе Євро здобув італійський спортсмен Джанмарко Тамбері. Стрибнувши на 2,37 метри, він встановив рекорд турніру. Тамбері є триразовим чемпіоном Європи та олімпійським чемпіоном Токіо-2020.

Нагадаємо, Україна потрапила в топ-5 наймолодших збірних за середнім віком футболістів на Євро-2024.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна команда України впевнено розгромила збірну Молдови перед чемпіонатом Європи-2024.

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Євро 2024
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