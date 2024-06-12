Євро-2024: два українці здобули срібло і бронзу у стрибках у висоту
Два українські легкоатлети Владислав Лавський та Олег Дорощук здобули срібну та бронзову медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2024 у Римі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.
Зокрема, Владислав Лавський продемонстрував результат у 2,29 метра, який став повторенням його особистого рекорду. Цей чемпіонат Європи став для Владислава дебютним серед дорослих. За результатами змагань українець став срібним медалістом.
Інший український спортсмен Олег Дорощук також здобув медаль у фіналі турніру, здолавши позначку у 2,26 метри. Він став бронзовим призером.
Для обох українців це перші кар'єрні медалі на рівні Чемпіонату Європи. Крім того, це другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії чемпіонатів Європи.
Золото на домашньому для себе Євро здобув італійський спортсмен Джанмарко Тамбері. Стрибнувши на 2,37 метри, він встановив рекорд турніру. Тамбері є триразовим чемпіоном Європи та олімпійським чемпіоном Токіо-2020.
Нагадаємо, Україна потрапила в топ-5 наймолодших збірних за середнім віком футболістів на Євро-2024.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна команда України впевнено розгромила збірну Молдови перед чемпіонатом Європи-2024.