Євро-2024: Бельгія переграла збірну Румунії та закрутила інтригу в групі України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, група F, 2-й тур

Бельгія – Румунія – 2:0

Голи: Тілеманс, 2, Де Брюйне, 80

"Червоні дияволи" розпочали так потужно, що відкрили рахунок уже на 2-й хвилині. Гольова атака бельгійців належить до категорії розіграних "до вірного". На її фініші Доку прострілив із лівого флангу на Лукаку, а той відкинув Тілемансу – постріл хавбека був точним.

Румунія швидко отямилася, тож через три хвилини Дрегушін після стандарту пробив головою під поперечину, але Кастельс витягнув м'яч. Невдовзі знову на ударній позиції опинився Лукаку, прибрав того ж Дрегушіна та в останній момент розвиток подій заблокував Банку. Підкручений же удар Лукебакіо витягнув Ніце.

Під завісу першої половини та на старті другої небезпечнішими виглядали "триколірні". Кастельс зреагував на дальній удар Мана, а потім вчасним виходом із воріт нівелював випад Дрегуша. Ще один підступний постріл Мана знову став здобиччю кіпера. Натомість під удар Міхейле кинувся Онана.

Запахло смаженим, тож збірна Бельгії додала в активності. Двічі взяв ініціативу на себе Де Брюйне. У першому випадку його постріл із дистанції розминувся зі стійкою, а в другому епізоді низовий удар прилетів у руки Ніце. На 63-й хвилині Лукаку після класної передачі хавбека навіть відправив м'яч у сітку, але VAR виявив мінімальний офсайд.

Зрештою, на 80-й хвилині "червоні дияволи" скористалися значно банальнішим моментом. Кастельс вибив м'яч від воріт, а Де Брюйне прийняв м'яч на лінії штрафного та переграв голкіпера в ближньому бою – 2:0 у підсумку. Після перемоги бельгійців усі чотири команди квартету E мають по 3 очки, тож володарі двох путівок до 1/8 фіналу визначаться в останньому турі: Бельгія протистоятиме збірній України, а Румунія зустрінеться зі збірною Словаччини.