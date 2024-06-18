Євро-2024: Балакін отримав призначення на матч фаворита турніру

Матч Данія – Англія відбудеться 20 червня у Франкфурті-на-Майні. Поєдинок прийме "Франкфурт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Балакін вдруге отримав роль четвертого арбітра на Євро-2024. Раніше він був резервним рефері в поєдинку групи D між збірною Австрії та національною командою Франції. У полі ж працюватиме португалець Артур Соареш Діас.

Данська та англійська збірні потрапили до групи C. "Три леви" в стартовому турі мінімально переграли сербів. Натомість команда Каспера Юлманда розійшлася миром зі словенською командою (1:1).

Хто такий Микола Балакін

Уродженець столиці України, представник футбольної суддівської династії. Батько – Олександр Балакін – працював на матчах чемпіонатів СРСР та України.

Судити на професіональному рівні почав у 21 рік. За п'ять років здолав шлях від Другої до Прем'єр-ліги. Арбітром ФІФА став у грудні 2016-го. У нинішньому сезоні провів 7 єврокубкових поєдинків, зокрема матч групового етапу Ліги чемпіонів між "Реал Сосьєдадом" і "Зальцбургом".

Загалом відсудив 22 поєдинки в усіх турнірах у сезоні 2023/24. Статистика рефері – 100 жовтих карток, 4 вилучення, 9 пенальті. У голосуванні клубів УПЛ став найкращим арбітром за підсумками сезону.