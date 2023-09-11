Евро-2023: Украина не смогла взять реванш у Словении за ЧМ-2022 и вылетела в 1/4 финала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы, мужчины, 1/4 финала

Словения – Украина – 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

После ровного старта встречи балканцы захватили инициативу. Словенцы в течение первой партии методически увеличивали собственное преимущество. "Сине-желтые" пытались удержаться в темпе оппонентов, но в итоге отстали на 8 пунктов.

Зато попытались реваншироваться во втором сете. Сборная Словении снова вела большую часть партии, но в концовке украинцы догнали балканскую команду (20:20). Началась игра нервов, заставившая играть дополнительные розыгрыши. В скором времени цифры на табло уже показывали ничью 29:29. Однако словенцы взяли два очка подряд и закрепили собственное преимущество.

"Сине-желтые" пришли в себя в середине третьей партии. Украинская сборная не только выровняла игру, но и создала 7-очковый гандикап перед финальным отрезком сета (19:12). Словения отыграть такое отставание уже не смогла, так что уступила с -4.

Настоящие качели с драматическим концом развернулись в четвертой партии. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. На финальном отрезке сета счет трижды был равным (20:20, 22:22, 23:23). Впрочем, на этом фарт "сине-желтых" закончился. Словенцы на классе взяли два пункта, которые и вывели в полуфинал.

Итак, сборная Словении остается непреодолимым барьером для украинцев на больших турнирах. В августе "сине-желтые" проиграли балканцам на групповом этапе Евро-2023, в прошлом году уступили в четвертьфинале чемпионата мира, а в 2018 году потерпели поражение в Золотой Евролиге. Последняя победа Украины против словенцев на уровне европейских и мировых форумов датирована еще 2012-м.