Еврейские организации в Америке призвали Украину присоединиться к IHRA

"Судьба наших еврейских братьев и сестер во всем мире имеет огромное значение для еврейской общины Америки. Наша связь с этой частью мира особенно остра, поскольку многие из нас ведут свою родословную из этого региона", - заявил Дарофф.

По его словам, приверженность еврейской жизни во всем мире является приоритетом для Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций - 53 национальных еврейских организаций, которые представляют весь спектр религиозной, политической и идеологической жизни американских евреев.

"Мы приветствуем принятие в этом году в Украине закона об антисемитизме и просим украинское правительство сделать еще один шаг, официально приняв определение IHRA", - отметил Уильям Дарофф.

Он подчеркнул, что борьба с антисемитизмом необходима не только евреям, а всему обществу, поскольку “никто не застрахован в среде, где свободно распространяется ненависть".

"Американские еврейские организации будут продолжать защищать Государство Израиль от делегитимизации и укреплять отношения между диаспорой и еврейским государством, в том числе трехсторонние отношения между Израилем, Украиной и Соединенными Штатами", - сказал генеральный директор Конференции президентов крупнейших еврейских организаций Америки.

Уильям Дарофф поблагодарил также президента Украины Владимира Зеленского за содействие в создании мемориала в Бабьем Яру, который поможет сохранить правду о Холокосте и, таким образом, предотвратит рост антисемитизма.

"Мы рады, что президент Зеленский официально одобрил это от имени украинского правительства, и с нетерпением ждем, наконец, завершения строительства мемориала в Бабьем Яру", - сказал Дарофф.