Єврейські організації в Америці закликали Україну приєднатися до IHRA

"Доля наших єврейських братів і сестер у всьому світі має велике значення для єврейської громади Америки. Наш зв'язок з цією частиною світу особливо гострий, оскільки багато хто з нас веде свій родовід з цього регіону", - заявив Дарофф.

За його словами, відданість єврейському життю у всьому світі є пріоритетом для Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій - 53 національних єврейських організацій, які представляють увесь спектр релігійного, політичного та ідеологічного життя американських євреїв.

"Ми вітаємо прийняття цього року в Україні закону про антисемітизм і просимо український уряд зробити ще один крок, офіційно прийнявши визначення IHRA", - зазначив Вільям Дарофф.

Він наголосив, що боротьба з антисемітизмом необхідна не лише євреям, а й усьому суспільству, оскільки "ніхто не застрахований у середовищі, де вільно поширюється ненависть".

"Американські єврейські організації продовжуватимуть захищати Державу Ізраїль від делегітимізації та зміцнювати відносини між діаспорою та єврейською державою, у тому числі тристоронні відносини між Ізраїлем, Україною та Сполученими Штатами", - сказав генеральний директор Конференції президентів найбільших єврейських організацій Америки.

Вільям Дарофф подякував також президентові України Володимиру Зеленському за сприяння у створенні меморіалу в Бабиному Яру, який допоможе зберегти правду про Голокост і, таким чином, запобігатиме зростанню антисемітизму.

"Ми раді, що президент Зеленський офіційно схвалив це від імені українського уряду, і з нетерпінням чекаємо нарешті завершення будівництва меморіалу в Бабиному Яру", - сказав Дарофф.