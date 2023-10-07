Єврейська конфедерація України засудила терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль

"Ми, євреї України, заявляємо рішучий протест проти жорстоких дій арабських терористів. Сьогодні у свято Сімхат Тора та Шеміні Ацерет - свято Тори - коли весь світ радіє закінченню читання Книги Життя та щастя Благословення Всевишнього на добрий успішний 5784 рік, закликаємо весь світ повстати проти терористів арабського ХАМАСу, які вбивають мирне населення Ізраїлю", - заявили в конфедерації.

Як наголосили в організації, народ Ізраїлю не бачив такої жорстокості понад 30 років.

"Українські євреї заявляють про свою підтримку народу Ізраїлю та українських біженців в Ізраїлі", - додали в конфедерації.

Що відбувається в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня бойовики терористичного угрупування ХАМАС вторглися на територію Ізраїля з Сектору Газа. В той самий час бойовики влаштували масований ракетний удар по містах Ізраїлю.

За останніми даними, в результаті атаки терористів загинули понад 100 мешканців Ізраїля та понад 900 отримали поранення.

Станом на зараз Армія оборони Ізраїлю зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС, та проводить зачистку. Завершити зачистку території Ізраїля від бойовиків планують до кінця суботи.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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