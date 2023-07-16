"єВорог". Українцям нагадали, як допомогти СБУ та повідомити про колаборанта

Громадяни України мають можливість допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".
Як розпізнати колаборанта:
В "Дії" пояснили, що під час відправлення заявки в чат-бот важливо вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта. Зокрема, це:
"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.
Зауважимо, що українці надіслали вже 9295 повідомлень про колаборантів у чат-бот.
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