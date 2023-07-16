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"єВорог". Українцям нагадали, як допомогти СБУ та повідомити про колаборанта

Фото: українці можуть допомогти СБУ (РБК_Україна_Юля_Червінська)
Автор: Каріна Левицька

Громадяни України мають можливість допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".

Як розпізнати колаборанта:

  • воює на боці РФ;
  • пропагує російську владу та державу;
  • організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
  • заперечує збройну агресію Росії;
  • допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг;
  • тощо.

Фото: приклад надісланої заявки (t.me/diia_gov)

В "Дії" пояснили, що під час відправлення заявки в чат-бот важливо вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта. Зокрема, це:

  • ПІБ;
  • дата народження;
  • адреса;
  • детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.

"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.

Зауважимо, що українці надіслали вже 9295 повідомлень про колаборантів у чат-бот.

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