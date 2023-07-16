"єВорог". Украинцам напомнили, как помочь СБУ и сообщить о коллаборанте

Граждане Украины имеют возможность помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" прислать СБУ информацию о действиях коллаборационистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
"Коллаборационисты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".
Как распознать коллаборациониста:
В "Дії" объяснили, что при отправке заявки в чат-бот важно указать как можно более подробную информацию о коллаборационисте. В частности, это:
"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для собственной безопасности", - добавили в компании.
Заметим, что украинцы прислали уже 9295 сообщений о коллаборационистах в чат-бот.
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