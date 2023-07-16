"єВорог". Украинцам напомнили, как помочь СБУ и сообщить о коллаборанте

"Коллаборационисты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".

Как распознать коллаборациониста:

воюет на стороне РФ;

пропагандирует российскую власть и государство;

организует выборы на временно оккупированных территориях;

отрицает вооруженную агрессию России;

помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда;

и так далее.

Фото: пример посланной заявки (t.me/diia_gov)

В "Дії" объяснили, что при отправке заявки в чат-бот важно указать как можно более подробную информацию о коллаборационисте. В частности, это:

ФИО;

дата рождения;

адрес;

детальное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с оккупантами.

"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для собственной безопасности", - добавили в компании.

Заметим, что украинцы прислали уже 9295 сообщений о коллаборационистах в чат-бот.

Работа подполье в Украине

Недавно партизаны в Запорожской области уничтожили группу оккупантов. Во временно оккупированном селе Чкалово, Мелитопольского района, украинские партизаны уничтожили группу представителей российской оккупационной армии

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