ua ru
Нд, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"єВорог". Українцям нагадали, як допомогти СБУ та повідомити про колаборанта

Новость на русском →
Україна, Неділя 16 липня 2023 18:10
"єВорог". Українцям нагадали, як допомогти СБУ та повідомити про колаборанта Фото: українці можуть допомогти СБУ (РБК_Україна_Юля_Червінська)
Автор: Каріна Левицька

Громадяни України мають можливість допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".

Як розпізнати колаборанта:

  • воює на боці РФ;
  • пропагує російську владу та державу;
  • організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
  • заперечує збройну агресію Росії;
  • допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг;
  • тощо.

&quot;єВорог&quot;. Українцям нагадали, як допомогти СБУ та повідомити про колаборантаФото: приклад надісланої заявки (t.me/diia_gov)

В "Дії" пояснили, що під час відправлення заявки в чат-бот важливо вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта. Зокрема, це:

  • ПІБ;
  • дата народження;
  • адреса;
  • детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.

"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.

Зауважимо, що українці надіслали вже 9295 повідомлень про колаборантів у чат-бот.

Робота підпілля в Україні

Нещодавно партизани в Запорізькій області знищили групу окупантів. У тимчасово окупованому селі Чкалово, Мелітопольського району, українські партизани знищили групу представників російської окупаційної армії

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України колаборант Дия Війна Росії проти України
NEWS
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України