"єВорог". Украинцам напомнили, как помочь СБУ и сообщить о коллаборанте
Граждане Украины имеют возможность помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" прислать СБУ информацию о действиях коллаборационистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
"Коллаборационисты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".
Как распознать коллаборациониста:
- воюет на стороне РФ;
- пропагандирует российскую власть и государство;
- организует выборы на временно оккупированных территориях;
- отрицает вооруженную агрессию России;
- помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда;
- и так далее.
Фото: пример посланной заявки (t.me/diia_gov)
В "Дії" объяснили, что при отправке заявки в чат-бот важно указать как можно более подробную информацию о коллаборационисте. В частности, это:
- ФИО;
- дата рождения;
- адрес;
- детальное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с оккупантами.
"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для собственной безопасности", - добавили в компании.
Заметим, что украинцы прислали уже 9295 сообщений о коллаборационистах в чат-бот.
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