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"єВорог". Украинцам напомнили, как помочь СБУ и сообщить о коллаборанте

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Украина, Воскресенье 16 июля 2023 18:10
"єВорог". Украинцам напомнили, как помочь СБУ и сообщить о коллаборанте Фото: украинцы могут помочь СБУ (РБК_Украина_Юля_Червинская)
Автор: Карина Левицкая

Граждане Украины имеют возможность помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" прислать СБУ информацию о действиях коллаборационистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

"Коллаборационисты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".

Как распознать коллаборациониста:

  • воюет на стороне РФ;
  • пропагандирует российскую власть и государство;
  • организует выборы на временно оккупированных территориях;
  • отрицает вооруженную агрессию России;
  • помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда;
  • и так далее.

&quot;єВорог&quot;. Украинцам напомнили, как помочь СБУ и сообщить о коллаборантеФото: пример посланной заявки (t.me/diia_gov)

В "Дії" объяснили, что при отправке заявки в чат-бот важно указать как можно более подробную информацию о коллаборационисте. В частности, это:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • адрес;
  • детальное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с оккупантами.

"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для собственной безопасности", - добавили в компании.

Заметим, что украинцы прислали уже 9295 сообщений о коллаборационистах в чат-бот.

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