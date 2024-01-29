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"єВорог". Українців на окупованих територіях попросили повідомити про техніку окупантів

Понеділок 29 січня 2024 18:10
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"єВорог". Українців на окупованих територіях попросили повідомити про техніку окупантів Ілюстративне фото: українців на окупованих територіях попросили повідомити про техніку окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українцям нагадали, що вони можуть допомогти українським військовим за допомогою чат-боту "єВорог". Зокрема, надіслати інформацію про дії колаборантів та розміщення російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як розповів Федеоров, зараз українські військові потребують інформації про потужні засоби радіоелектронної боротьби росіян. А також комплекси звʼязку, які дають росіянам змогу швидко обмінюватися інформацією.

Допоможіть Силами оборони послабити ворога. Потрібна інформація про:

  • Житєль;
  • Редут 2УС;
  • Борисоглєбськ;
  • Репеллент.

"Живете на окупованих територіях або маєте там родичів? Попросіть сфотографувати РЕБ, але безпека - найперше. Поруч не має бути нікого, обовʼязково почистьте галерею, не забудьте видалити навіть з теки "Видалене" і видаліть історію листування з "єВорог". І ще - не кажіть по телефону, що скористалися чатботом", - написав Федоров.

Використання у війні систем радіоелектронної боротьби

У ГУР Міноборони повідомили, що Росія внесла зміни у свої крилаті ракети Х-101. Сьогодні ці ракети оснащені активною системою радіоелектронної боротьби та здатні викидати теплові пастки.

Раніше ISW повідомляв, що виведення з ладу силами ППО 13 січня більше 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, свідчить про впровадження інноваційних технологій протистояння ракетним ударам РФ.

Україна планує збільшити виробництво систем РЕБ для захисту від ворожих безпілотників.

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