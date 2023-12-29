ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"єВорог". Після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів

П'ятниця 29 грудня 2023 22:45
UA EN RU
"єВорог". Після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів Ілюстративне фото: після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українціям нагадали, що вони можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"В окупантів доля в Україні одна. Особовий склад має гинути, техніка - знищуватися, боєприпаси - вибухати. А ви можете до цього долучитися й помститися за черговий масований обстріл наших міст. Конвертуйте лють у заявки в чатбот єВорог - повідомляйте про скупчення техніки окупанта й допомагайте Силам оборони знищувати росіян", - сказано у повідомленні.

Зокрема наразі ЗСУ збирають інформацію про певні види російської техніки:

  • ракетні комплекси С-300 та С-400
  • вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок
  • балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані.

"Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях і бачите цю техніку - надсилайте точну геолокацію, з детальним описом та фото, відео", - нагадують українцям.

Будьте на безпечній відстані та не забудьте видалити листування з ботом. Перейдіть у бот з головного екрана застосунку Дія або за посиланням - https://t.me/evorog_bot

Діліться дописом зі знайомими та родичами, які перебувають у:

  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Луганській області;
  • Херсонській області;
  • АР Крим.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дия Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році