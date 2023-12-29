"єВорог". Після ранкової атаки РФ, українцям нагадали як повідомити про позиції окупантів
Українціям нагадали, що вони можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"В окупантів доля в Україні одна. Особовий склад має гинути, техніка - знищуватися, боєприпаси - вибухати. А ви можете до цього долучитися й помститися за черговий масований обстріл наших міст. Конвертуйте лють у заявки в чатбот єВорог - повідомляйте про скупчення техніки окупанта й допомагайте Силам оборони знищувати росіян", - сказано у повідомленні.
Зокрема наразі ЗСУ збирають інформацію про певні види російської техніки:
- ракетні комплекси С-300 та С-400
- вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок
- балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані.
"Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях і бачите цю техніку - надсилайте точну геолокацію, з детальним описом та фото, відео", - нагадують українцям.
Будьте на безпечній відстані та не забудьте видалити листування з ботом. Перейдіть у бот з головного екрана застосунку Дія або за посиланням - https://t.me/evorog_bot
Діліться дописом зі знайомими та родичами, які перебувають у:
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Луганській області;
- Херсонській області;
- АР Крим.
Масовий обстріл України
Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.
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