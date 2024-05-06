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Євлаш: росіяни намагаються атакувати вночі, але погода на боці України

Понеділок 06 травня 2024 12:31
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Євлаш: росіяни намагаються атакувати вночі, але погода на боці України Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи намагаються здебільшого атакувати вночі. Втім, наразі ночі стають коротшими, у зв'язку з чим навіть зараз погода на боці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Як розповів Євлаш, переважно тактика терористів полягає у запуску БпЛА з різною періодичністю. Водночас придумати щось оригінальне на 3 рік повномасштабної війни - ворог не здатний. Усі дрони програмуються росіянами, які перед цим вивчають та аналізують досвід, що було здобуто під час попередніх атак.

"Вони намагаються атакувати вночі. Але через те, що зараз вже доба збільшується, часу на використання таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому боці", - додав Євлаш.

Масовані обстріли України

Протягом останніх тижнів Російська Федерація посилила масовані удари по території України з метою завдання якомога більшої шкоди енергетичній інфраструктурі й не тільки. У зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони стало ще більш гострим.

Як приклад, у ніч на 6 травня росіяни застосували проти України 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Дрони були запущені з північного напрямку. Під час відбиття атаки вдалось знищили 12 ворожих БпЛА в Сумській області.

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