Євлаш пояснив, чому не вдалось встановити тип зброї під час удару по Харкову 8 травня

"Харків знаходиться дуже близько до кордону з РФ і дуже мало залишається часу для виявлення та знешкодження повітряних загроз", - розповів він.

Зокрема, за його словами, росіяни б’ють зенітними ракетними комплексами С-300, які використовують, як артилерію, так і великого радіусу дії і звісно окупанти приховують свої комплекси, аби непомітно вдарити по Харкову.

"Повітряні сили використовують всі засоби, обмінюються інформацією з нашими партнерами стосовно розвідки, але, на жаль, інколи противник може проводити підступні удари. Наразі встановлюється тип. Наші партнери з Науково-дослідницького центру мають встановити офіційно, що саме була це за зброя і лише тоді напевне можна буде сказати", - пояснив Євлаш.

Обстріл Харкова 8 травня

Російські війська обстріляли Харків 8 травня. Окупанти вдарили по Салтівському районі міста, біля спортивної школи.

На момент удару на стадіоні грали у футбол діти. Усього постраждали семеро людей.

Троє дітей, які постраждали внаслідок обстрілу, досі перебувають у реанімації. Ще одну дитину виписали на амбулаторне лікування.