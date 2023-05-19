"єВідновлення": на що можна витратити кошти з компенсації за пошкоджене житло

В Україні запрацювала програма грошової допомоги "єВідновлення", яка дозволить громадянам-власникам пошкодженого внаслідок війни майна, отримати компенсацію на його відновлення. Витратити кошти можна буде на придбання будівельних матеріалів або на послуги підрядників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Кошти можна буде витратити тільки в тих продавців та підрядників, які мають відповідні коди для роботи: 1520 (генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво); 5211 (будівельні магазини); 5231 (магазини скла, фарб, шпалер). Дізнатися, чи входить той чи інших постачальник послуг або продавець до системи, можна в місці, де купуватиметься товар чи замовлятиметься послуга", - пояснила вона.

До переліку товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації належать: збірні бетонні вироби, блоки дверні та віконні, мембрани, теплоізоляційні вироби, димарі, витяжні труби і пов’язана продукція, гіпс та гіпсові вироби, санітарні вироби, дерев’яні конструкції, з’єднувачі для конструкцій, цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в’яжучі речовини, сталева арматура, сталева арматура для попереднього напруження бетону, продукція для кам’яної кладки та пов’язана продукція, покриття підлоги, металеві конструкції і допоміжні деталі, продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель, покрівельні матеріали, світлопрозорі конструкції даху, світлові ліхтарі даху, вікна горищ і допоміжна продукція, будівельна продукція, що контактує з питною водою, труби, резервуари і допоміжні деталі, які не контактують з питною водою, будівельні клеї, продукція з плоского скла, профільованого скла і склоблоків, силові кабелі, кабельна продукція, герметики для неконструкційного використання в стиках в будівлях і пішохідних доріжках.

До переліку робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, роботи з відновлення даху, покрівлі, вікон, дверей, стін, інженерних мереж, перекриття, фасад, прорізів, підлоги.