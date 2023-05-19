"єВідновлення": на что можно потратить средства по компенсации за поврежденное жилье

В Украине заработала программа денежной помощи "м", которая позволит гражданам-собственникам поврежденного в результате войны имущества, получить компенсацию на его восстановление. Потратить средства можно будет на приобретение строительных материалов или услуги подрядчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Средства можно будет потратить только у тех продавцов и подрядчиков, которые имеют соответствующие коды для работы: 1520 (генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство); 5211 (строительные магазины); 5231 (магазины стекла, красок, обоев). Узнать, входит ли тот или иной поставщик услуг или продавец в систему можно в месте, где будет покупаться товар или будет заказываться услуга", - пояснила она.

К перечню товаров строительной продукции, которые могут быть приобретены получателем за средства компенсации, относятся: сборные бетонные изделия, блоки дверные и оконные, мембраны, теплоизоляционные изделия, дымоходы, вытяжные трубы и связанная продукция, гипс и гипсовые изделия, санитарные изделия, деревяные конструкции, соединители для конструкций, цемент, строительная известь и другие гидравлические вяжущие вещества, стальная арматура, стальная арматура для предварительного напряжения бетона, продукция для каменной кладки и связанная продукция, напольные покрытия, металлические конструкции и вспомогательные детали, продукция для отделки внутренних и наружных стен и потолков, кровельные материалы, светопрозрачные конструкции крыши, световые фонари крыши, окна чердаков и вспомогательная продукция, строительная продукция, контактирующая с питьевой водой, трубы, резервуары и вспомогательные детали, не контактирующие с питьевой водой, строительные клеи, продукция из плоского стекла, профилированного стекла и стеклоблоков, силовые кабели, кабельная продукция, герметики для неконструкционного использования в стыках в постройках и пешеходных дорожках.

В перечень работ, которые необходимо выполнить для восстановления эксплуатационной пригодности объекта, работы по восстановлению крыши, кровли, окон, дверей, стен, инженерных сетей, перекрытия, фасад, проемов, полов.