"єВідновлення": у яких областях найбільша кількість поданих та опрацьованих заявок

Станом на 17 серпня Харківська область - подано 13 837 заяв, Київська - 7 757, Миколаївська - 2 874, Херсонська - 2 767, Донецька - 2 295. А от серед областей з найбільш опрацьованими заявами - Харківська - 4 101, Київська - 2 837, Донецька - 1 385, Дніпропетровська - 651.

"Також органами місцевого самоврядування вже погоджено 435 заяви на суму понад 34 млн грн. Очікує обробки 8 699 заяв, очікує нарахування - 5049. Серед типів об’єктів переважно квартири - 52,4 % та будинки - 47,2%. Над заявами працює 521 новостворена комісія. Нагадаю, що це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників", - розповіла Шуляк.

Стосовно повністю знищеного житла, то тут подано заяв 1 870. Серед них 57,5% - це квартири, 41,4% - будинки.

"Серед лідерів за кількістю поданих заяв - Харківська область - 806, Київська - 573, Чернігівська - 143, Миколаївська - 112, Донецька - 83", - повідомила вона.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

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