"єВідновлення": в каких областях наибольшее количество поданных и обработанных заявок

По состоянию на 17 августа Харьковская область - подано 13 837 заявлений, Киевская - 7 757, Николаевская - 2 874, Херсонская - 2 767, Донецкая - 2 295. А вот среди областей с наиболее обработанными заявлениями - Харьковская - 4 101, Киевская - 2 837, Донецкая - 1 385, Днепропетровская - 651.

"Также органами местного самоуправления уже согласовано 435 заявлений на сумму свыше 34 млн грн. Ожидает обработки 8699 заявлений, ожидает начисления - 5049. Среди типов объектов преимущественно квартиры - 52,4% и дома - 47,2%. Над заявлениями работает 521 новая комиссия. Напомню, что это общая сумма средств, которые утверждены местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачислены на счета заявителей", - рассказала Шуляк.

Что касается полностью уничтоженного жилья, то здесь подано заявлений 1 870. Среди них 57,5% - это квартиры, 41,4% - дома.

"Среди лидеров по количеству поданных заявлений - Харьковская область - 806, Киевская - 573, Черниговская - 143, Николаевская - 112, Донецкая - 83", - сообщила она.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

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