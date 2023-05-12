"єВідновлення". Кабмін змінив максимальний розмір компенсації на ремонт пошкодженого житла

Згідно з рішенням уряду, українці, житло яких пошкоджене через агресію РФ мають право на компенсацію у розмірі не більше 200 тисяч гривень за один пошкоджений об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

Передбачено, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тисяч гривень.

"Внесено, з метою залучення міжнародної фінансової допомоги, зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вже понад п'ять тисяч українців, житло яких було пошкоджене через війну, подали заявку на отримання компенсації у рамках програми "єВідновлення". Наразі ж в уряді планують запустити додаткові виплати.

Як подати заяву на ремонт пошкодженого житла - читайте за посиланням.

Детальніше про те, якою буде компенсація за втрачене житло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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