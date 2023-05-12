"єВідновлення". Кабмин сменил максимальный размер компенсации на ремонт поврежденного жилья

Согласно решению правительства, украинцы, жилье которых повреждено из-за агрессии РФ, имеют право на компенсацию в размере не более 200 тысяч гривен за один поврежденный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.