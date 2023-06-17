"єВідновлення". Як відкрити картку та отримати виплату за пошкоджене житло

Для того, щоб отримати кошти на ремонт домівки, що постраждала через російську агресію, потрібно повідомити про пошкоджене майно, подати заяву про виплату в додатку "Дія" та відкрити спеціальну картку "єВідновлення". Саме на цю картку українці будуть отримувати кошти на товари й послуги для ремонту.

Як відкрити картку

Спершу слід обрати один банк із переліку:

ПриватБанк

monobank

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

sportbank

izibank

Далі слід завантажити застосунок банку та відкрити спеціальну картку "єВідновлення".

Як працює картка

Карткою можна розраховуватися лише за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів програми "єВідновлення". при цьому переказувати гроші на інші рахунки, знімати готівку, оплачувати за реквізитами та поповнювати картку не можна.

Важливо, що кошти на ремонт житла потрібно витратити протягом 12 місяців. Інакше вони повернуться до державного бюджету.

Більше про програму "єВідновлення" можна дізнаватися на сайті.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.