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"єВідновлення". Як відкрити картку та отримати виплату за пошкоджене житло

Фото: українцям розповіли, як отримати виплату за пошкоджене житло (diia.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно через російську агресію. Для цього слід подати заявку для участі у програмі "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Для того, щоб отримати кошти на ремонт домівки, що постраждала через російську агресію, потрібно повідомити про пошкоджене майно, подати заяву про виплату в додатку "Дія" та відкрити спеціальну картку "єВідновлення". Саме на цю картку українці будуть отримувати кошти на товари й послуги для ремонту.

Як відкрити картку

Спершу слід обрати один банк із переліку:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • ПУМБ
  • Абанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • sportbank
  • izibank

Далі слід завантажити застосунок банку та відкрити спеціальну картку "єВідновлення".

Як працює картка

Карткою можна розраховуватися лише за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів програми "єВідновлення". при цьому переказувати гроші на інші рахунки, знімати готівку, оплачувати за реквізитами та поповнювати картку не можна.

Важливо, що кошти на ремонт житла потрібно витратити протягом 12 місяців. Інакше вони повернуться до державного бюджету.

Більше про програму "єВідновлення" можна дізнаватися на сайті.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

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