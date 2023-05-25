"єВідновлення": як рахуватимуть вартість відновлення житла

"Точну суму визначить комісія органу місцевого самоврядування, згідно чек-листу, форма якого затверджена в постанові уряду. Там вказані середні ціни на роботи, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, а комісія рахує скільки коштів може отримати людина", - заявила вона.

Спеціальна комісія у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, аби засвідчити характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі.

Надалі ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа.

Як зауважила Шуляк, саме громади відповідальні за створення спеціальних комісій, які опрацьовуватимуть заявки, оглядатимуть пошкоджене житло та ухвалюватимуть рішення щодо надання та розмір компенсації.

"Також комісії фіксуватимуть усі рішення у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Тож органам місцевого самоврядування не слід зволікати зі створенням відповідних комісії та підключатися до Реєстру. Чим швидше відпрацює влада на місцях, тим швидше громадяни отримають свої гроші, а відповідно - відремонтують помешкання", - наголосила нардеп.

Сам чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою реєстру пошкодженого та знищеного майна. Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може бути більший, ніж 200 тис. грн, повідомила голова партії.