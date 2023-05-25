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"єВідновлення": как считать стоимость восстановления жилья

Фото: как считать стоимость восстановления жилья по программе "єВідновлення" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В рамках государственной программы "єВідновлення" граждане могут получить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье. Сумму помощи будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Точную сумму определит комиссия органа местного самоуправления, согласно чек-листу, форма которого утверждена в постановлении правительства. Там указаны средние цены на работы, которые необходимо выполнить для восстановления эксплуатационной пригодности объекта, а комиссия считает, сколько средств может получить человек", - заявила она.

Специальная комиссия в случае отсутствия фотофиксации в акте комиссионного обследования осуществляет фотофиксацию повреждений объекта недвижимого имущества, чтобы засвидетельствовать характер и объем разрушений, по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе.

В дальнейшем знакомит получателя компенсации с данными, зафиксированными для заполнения чек-листа.

Как отметила Шуляк, именно общины ответственны за создание специальных комиссий, которые будут обрабатывать заявки, будут осматривать поврежденное жилье и будут принимать решение о предоставлении и размере компенсации.

"Также комиссии будут фиксировать все решения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Поэтому органам местного самоуправления не следует медлить с созданием соответствующих комиссии и подключаться к Реестру. Чем быстрее отработают власти на местах, тем быстрее граждане получат свои деньги, а соответственно - отремонтируют квартиру", - подчеркнула нардеп.

Сам чек-лист заполняется в электронной форме с помощью реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше 200 тыс. грн, сообщила глава партии.

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Елена ШулякЖилье