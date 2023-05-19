"єВідновлення": хто і як рахуватиме вартість відновлення житла

В Україні запрацювала програма "єВідновлення" в межах якої можна отримати компенсацію на відновлення пошкодженого майна через війну. Вартість робіт з відновлення прописуватимуться у спеціальному чек-листі, який заповнюватиме комісія від місцевої влади на підставі обстеження житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Комісія від місцевої влади в рамках розгляду заяви про надання компенсації повинна буде забезпечити обстеження пошкоджень і заповнити чек-лист на підставі такого обстеження, де буде визначено розмір компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна. Кошти надаються у тому випадку, коли житло не було відремонтовано”, - розповіла вона.

За словами Шуляк, під час обстеження житла здійснюється фотофіксація пошкоджень, що свідчать про характер та обсяг пошкоджень, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі. Надалі ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими у чек-листі.

"Сам чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може бути більший, ніж 200 тис. грн", - додала нардеп.