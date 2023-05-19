"єВідновлення": кто и как будет считать стоимость восстановления жилья

В Украине заработала программа "єВідновлення", в рамках которой можно получить компенсацию на восстановление поврежденного имущества из-за войны. Стоимость работ по восстановлению будут прописываться в специальном чек-листе, который будет заполнять комиссия от местных властей на основании обследования жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Комиссия от местных властей в рамках рассмотрения заявления о предоставлении компенсации должна будет обеспечить обследование повреждений и заполнить чек-лист на основании такого обследования, где будет определен размер компенсации для восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества. Средства предоставляются в том случае, если жилье не было отремонтировано”, - рассказала она.

По словам Шуляка, во время обследования жилья осуществляется фотофиксация повреждений, свидетельствующих о характере и объеме повреждений, по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе. В дальнейшем знакомит получателя компенсации с данными, зафиксированными в чек-листе.

"Сам чек-лист заполняется в электронной форме с помощью Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше 200 тыс. грн", - добавила нардеп.