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"Эвертон" Миколенко представил форму в цветах родины защитника

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Ливерпуль, Четверг 11 августа 2022 13:29
"Эвертон" Миколенко представил форму в цветах родины защитника Фото: Виталий Миколенко в предыдущем сезоне АПЛ (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Виталий Миколенко должен быть в восторге от третьего варианта экипировки ливерпульского "Эвертона" на сезон 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Ириски" представили 3-й игровой комплект на сезон. Главными мотивами формы стали желто-синие цвета.

Датская компания Hummel при разработке концепта вдохновлялась формой "Эвертона" начала 90-х. На футболках главным элементом стала Башня принца Руперта – один из символов "синего" Мерсисайда. В частности она оказалась на месте клубного герба, а ее очертания вывели в нижней части футболки.

Вратарский комплект же выполнен в тонах мандарина. На свитерах голкиперов будут также золотые и черные элементы. Впервые в новой форме "Эвертон" планировал сыграть 13 августа в выездном матче Премьер-лиги против "Астон Виллы".

В стартовом туре АПЛ "ириски" потерпели минимальное поражение от лондонского "Челси". Единственный забитый мяч оформил Жоржиньо с пенальти, а Миколенко отыграл все 90 минут.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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