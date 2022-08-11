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"Евертон" Миколенка презентував форму в кольорах батьківщини оборонця

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Ліверпуль, Четвер 11 серпня 2022 13:29
"Евертон" Миколенка презентував форму в кольорах батьківщини оборонця Фото: Віталій Миколенко в попередньому сезоні АПЛ (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Українець Віталій Миколенко повинен бути в захваті від третього варіанту екіпірування ліверпульського "Евертона" на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Іриски" презентували 3-й ігровий комплект на сезон. Головними мотивами форми стали жовто-сині барви.

Данська компанія Hummel при розробці концепту надихалася формою "Евертона" початку 90-х. На футболках головним елементом стала Вежа принца Руперта – один із символів "синього" Мерсисайду. Зокрема, вона опинилася на місці клубного герба, а її обриси вивели в нижній частині футболки.

Натомість воротарський комплект виконаний у тонах мандарину. На светрах голкіперів також будуть золоті та чорні елементи. Вперше в новій формі "Евертон" запланував зіграти 13 серпня у виїзному матчі Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли".

У стартовому турі АПЛ "іриски" зазнали мінімальної поразки від лондонського "Челсі". Єдиний забитий м'яч оформив Жоржинью з пенальті, а Миколенко відіграв усі 90 хвилин.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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