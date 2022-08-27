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"Эвертон" с Миколенко в основе не удержал победу над "Брентфордом"

Фото: Виталий Миколенко был активен в атаке мерсисайдцев (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей с "Брентфордом" завершился выездной поединок ливерпульского "Эвертона" в 4-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 4-й тур

"Брентфорд" – "Эвертон" – 1:1

Голы: Янельт, 84 – Гордон, 24

"Эвертон" приехал в пригород Лондона за первой в новом сезоне АПЛ победой. До сих пор мерсисайдцы набрали всего 1 пункт в трех стартовых турах, сыграв вничью с "Ноттингем Форест".

"Ириски" сумели открыть счет на 24-й минуте. Гордон в центре штрафной получил разрезной пас от Коуди и левой пробил точно в правый нижний угол.

Хозяева сумели отыграться на финальном отрезке матча. На 84-й Льюис-Поттер подал угловой, а Янельт с близкого расстояния переправил мяч в сетку ногой. Несмотря на все старания, изменить счет ни одна из команд так и не смогла.

Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в старте "Эвертона". Защитник провел на поле 86 минут. Его заменил Рубен Винагре.

К слову, форвард МЮ Роналду получил варианты с возвращением в чемпионат Италии.

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