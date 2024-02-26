"Евертон" Миколенка виграв апеляцію у справі зі зняттям очок: є нюанс

Незалежна апеляційна рада розглянула клопотання "ірисок" переглянути рішення про порушення клубом правил щодо прибутковості та стійкого розвитку (PSRs). У листопаді мерсисайдців покарали зняттям 10-ти очок.

"Евертон" погодився з фактом порушення, але подав апеляцію через надмірну суворість покарання. За результатами розгляду рада погодилася з двома з дев'яти пунктів, за якими "іриски" оскаржили штраф. Як наслідок, команді Шона Дайча повернули 4 очки.

Тепер "Евертон" піднявся на 15-те місце в АПЛ. "Іриски" набрали 25 пунктів і на п'ять очок випереджають зону вильоту. Українець Віталій Миколенко – безумовно основний виконавець мерсисайдців (21 матч, 2 голи в чемпіонаті Англії).

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця), а переїде на майже 53-тисячний "Бремлі-Мур Док".

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні 1984/85 тріумфували в Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні 2004/05. У нинішній кампанії "іриски" непогано стартували, але у листопаді були позбавлені 10-ти очок за фінасові порушення. Зараз мають 5-матчеву серію без перемог в АПЛ.