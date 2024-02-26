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"Эвертон" Миколенко выиграл апелляцию по делу со снятием очков: есть нюанс

Фото: "Ириски" сумели вернуть часть очков (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Английская Премьер-лига смягчила наказание для ливерпульского "Эвертона" за нарушение финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Независимый апелляционный совет рассмотрел ходатайство "ирисок" пересмотреть решение о нарушении клубом правил по прибыльности и устойчивому развитию (PSRs). В ноябре мерсисайдцев наказали снятием 10-ти очков.

"Эвертон" согласился с фактом нарушения, но подал апелляцию из-за чрезмерной суровости наказания. По результатам рассмотрения совет согласился с двумя из девяти пунктов, по которым "ириски" обжаловали штраф. Как следствие, команде Шона Дайча вернули 4 очка.

Теперь "Эвертон" поднялся на 15-е место в АПЛ. "Ириски" набрали 25 пунктов и на пять очков опережают зону вылета. Украинец Виталий Миколенко – безусловно основной исполнитель мерсисайдцев (21 матч, 2 гола в чемпионате Англии).

Что известно о "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В нынешней кампании "ириски" неплохо стартовали, но в ноябре были лишены 10-ти очков за финансовые нарушения. В данный момент имеют 5-матчевую серию без побед в АПЛ.

К слову, накануне "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги.

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