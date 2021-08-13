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Евакуювати співробітників посольства США в Кабулі будуть 3 000 військових, - ЗМІ

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США, П'ятниця 13 серпня 2021 06:04
Евакуювати співробітників посольства США в Кабулі будуть 3 000 військових, - ЗМІ Фото: США направлять 3 000 військових для евакуації посольства (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США направлять 3 000 військових у Афганістан для евакуації посольства США в Кабулі. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Міністерства оборони США повідомив виданню, що близько 3000 американських військовослужбовців увійдуть до Афганістану, аби допомогти з від'їздом американських дипломатів і будь-якою можливою евакуацією. Війська забезпечать безпеку персоналу США.

Інформацію про направлення американських військ до Афганістану для евакуації співробітників посольства раніше підтвердив і представник Держдепартаменту Нед Прай.

"Військові будуть там, щоб сприяти впорядкованому і безпечному скороченню нашого персоналу. Я дійсно очікую, що військові допоможуть з цими операціями з переміщення, але, як ми знаємо, Міжнародний аеропорт Хаміда Карзая залишається відкритим, комерційні рейси продовжують злітати і приземлятися в аеропорту. Таким чином, військові - це не єдиний шлях до Афганістану і назад", - заявив Прайс.

Крім того, посольство США в Кабулі закликало американських громадян негайно покинути Афганістан.

"Посольство США закликає громадян США негайно покинути Афганістан, використовуючи доступні варіанти комерційних рейсів", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, що США направлять військових до Афганістану, щоб евакуювати співробітників посольства. Це допоможе американцям безпечно повернутися додому.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Кабулі продовжить свою роботу. Дипломати поїдуть до США не в повному складі.

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