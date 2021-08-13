Евакуювати співробітників посольства США в Кабулі будуть 3 000 військових, - ЗМІ
США направлять 3 000 військових у Афганістан для евакуації посольства США в Кабулі. Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представник Міністерства оборони США повідомив виданню, що близько 3000 американських військовослужбовців увійдуть до Афганістану, аби допомогти з від'їздом американських дипломатів і будь-якою можливою евакуацією. Війська забезпечать безпеку персоналу США.
Інформацію про направлення американських військ до Афганістану для евакуації співробітників посольства раніше підтвердив і представник Держдепартаменту Нед Прай.
"Військові будуть там, щоб сприяти впорядкованому і безпечному скороченню нашого персоналу. Я дійсно очікую, що військові допоможуть з цими операціями з переміщення, але, як ми знаємо, Міжнародний аеропорт Хаміда Карзая залишається відкритим, комерційні рейси продовжують злітати і приземлятися в аеропорту. Таким чином, військові - це не єдиний шлях до Афганістану і назад", - заявив Прайс.
Крім того, посольство США в Кабулі закликало американських громадян негайно покинути Афганістан.
"Посольство США закликає громадян США негайно покинути Афганістан, використовуючи доступні варіанти комерційних рейсів", - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, що США направлять військових до Афганістану, щоб евакуювати співробітників посольства. Це допоможе американцям безпечно повернутися додому.
Раніше повідомлялося, що посольство США в Кабулі продовжить свою роботу. Дипломати поїдуть до США не в повному складі.