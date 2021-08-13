Евакуювати співробітників посольства США в Кабулі будуть 3 000 військових, - ЗМІ

Представник Міністерства оборони США повідомив виданню, що близько 3000 американських військовослужбовців увійдуть до Афганістану, аби допомогти з від'їздом американських дипломатів і будь-якою можливою евакуацією. Війська забезпечать безпеку персоналу США.

Інформацію про направлення американських військ до Афганістану для евакуації співробітників посольства раніше підтвердив і представник Держдепартаменту Нед Прай.

"Військові будуть там, щоб сприяти впорядкованому і безпечному скороченню нашого персоналу. Я дійсно очікую, що військові допоможуть з цими операціями з переміщення, але, як ми знаємо, Міжнародний аеропорт Хаміда Карзая залишається відкритим, комерційні рейси продовжують злітати і приземлятися в аеропорту. Таким чином, військові - це не єдиний шлях до Афганістану і назад", - заявив Прайс.

Крім того, посольство США в Кабулі закликало американських громадян негайно покинути Афганістан.