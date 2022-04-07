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Эвакуированы в Запорожье мариупольцы получили еще партию продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Фото: эвакуированные в Запорожье мариупольцы получили еще партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мариупольцы, которым удалось вырваться из заблокированного российскими войсками города и добраться до Запорожья, получили еще одну партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд доставляет гуманитарную помощь в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье уже вторую неделю подряд.

Всего волонтеры союза уже раздали мариупольцам более 6 тысяч наборов с продуктами, среди которых - мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Продуктов, которые сейчас предоставляются, хватит на всех. Единственное, что нужно - чтобы люди к нам приходили и получали наборы. И, конечно же, нам нужно, чтобы закончилась война", - отметил руководитель представительства общественного союза в Запорожье Александр Балаба.

Также вынужденные переселенцы каждый день продолжают получать психологическую поддержку от фонда: со взрослыми и детьми работают высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта.

Напомним, фонд также оказывает гуманитарную помощь жителям столицы: сейчас жители Киева уже получили более 25 тысяч продуктовых наборов. В целом помощь от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Эта помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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ЗапорожьеГуманитарная помощь