Евакуйовані в Запоріжжя маріупольці отримали ще партію продуктових наборів від Фонду Ахметова

Фонд доставляє гуманітарну допомогу до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі вже другий тиждень поспіль.

Всього волонтери спілки вже роздали маріупольцям понад 6 тисяч наборів із продуктами, серед яких - борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

"Продуктів, які зараз надаються, вистачить на всіх. Єдине, що потрібно - щоб люди до нас приходили та отримували набори. І, звісно ж, нам потрібно, щоб закінчилася війна", - зазначив керівник представництва громадської спілки у Запоріжжі Олександр Балаба.

Також вимушені переселенці щодня продовжують отримувати психологічну підтримку від фонду: з дорослими та дітьми працюють висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

Нагадаємо, фонд також надає гуманітарну допомогу мешканцям столиці: наразі мешканці Києва вже отримали понад 25 тисяч продуктових наборів. Загалом допомогу від фонду отримають 200 тисяч українців.

Ця допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.