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Евакуйовані в Запоріжжя маріупольці отримали ще партію продуктових наборів від Фонду Ахметова

Фото: евакуйовані в Запоріжжя маріупольці отримали ще партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Маріупольці, яким вдалося вирватися із заблокованого російськими військами міста і дістатися до Запоріжжя, отримали ще дну партію продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд доставляє гуманітарну допомогу до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі вже другий тиждень поспіль.

Всього волонтери спілки вже роздали маріупольцям понад 6 тисяч наборів із продуктами, серед яких - борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

"Продуктів, які зараз надаються, вистачить на всіх. Єдине, що потрібно - щоб люди до нас приходили та отримували набори. І, звісно ж, нам потрібно, щоб закінчилася війна", - зазначив керівник представництва громадської спілки у Запоріжжі Олександр Балаба.

Також вимушені переселенці щодня продовжують отримувати психологічну підтримку від фонду: з дорослими та дітьми працюють висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

Нагадаємо, фонд також надає гуманітарну допомогу мешканцям столиці: наразі мешканці Києва вже отримали понад 25 тисяч продуктових наборів. Загалом допомогу від фонду отримають 200 тисяч українців.

Ця допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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ЗапоріжжяГуманітарна допомога