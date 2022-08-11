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Эвакуировали, рискуя жизнью. Полицейские вывезли жителей Донецкой области под обстрелами

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Донецкая область, Четверг 11 августа 2022 20:08
Эвакуировали, рискуя жизнью. Полицейские вывезли жителей Донецкой области под обстрелами Иллюстративное фото: полицейские вывезли жителей Донецкой области под обстрелами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экипаж полицейских "белый ангел", который эвакуировал жителей Донецкой области, попал под обстрел россиян. В результате атаки были ранены два из трех правоохранителей, включая водителя, но ему пришлось продолжить движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Полицейский экипаж "белый ангел" попал под обстрел во время эвакуации пяти маломобильных пенсионеров из Марьинки.

По информации правоохранителей, россияне попали в землю рядом с эвакуационным автомобилем, в результате чего полицейскому, который находился за рулем, перебило артерию. Похожее ранение получил еще один полицейский. Никто из пенсионеров не пострадал.

"Криминалист на ходу перевязал напарнику рану и следил, чтобы он оставался в сознании. Рядом еще один полицейский самостоятельно наложил на себя жгуты - ему перебило обе ноги", - рассказали в Нацполиции.

Раненным правоохранителям пришлось проехать около 17 километров до ближайшей больницы в городе Курахово, где хирурги остановили кровотечение. Сейчас они проходят курс лечения в Днепре.

Стоит заметить, что экипаж полицейских “белый ангел” эвакуировал более 1500 человек из Марьинской громады.

Напомним, ранее стало известно, что с начала войны из Донецкой области вынужденно уехали более миллиона гражданских.

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