Эвакуацию из Бучи могут возобновить сегодня, в город доставят гуманитарку

Сегодня, 17 марта, может возобновиться эвакуация из Бучи (Киевская область). Также в город доставят гуманитарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного городского совета.

"Сегодня в Бучу будет доставлен гуманитарный груз. Продукты и медикаменты разгрузят в помещении Бучанского городского совета. Привезут самое необходимое в город в четырех автобусах, которые могут эвакуировать жителей. Ориентировочное время прибытия - 11:30", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня также была анонсирована эвакуация жителей Ирпеня, вывозить людей будут из Романовки. Также сообщалось, что этим коридором могут эвакуироваться жители Михайловки-Рубежовки, Забучья, Козинцов и Дубравы.

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