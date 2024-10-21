Евакуаційний потяг з Донецької області курсуватиме щодня: які напрямки руху

Там нагадали, що на підконтрольній Україні території області ще залишаються близько 334 000 цивільних, з яких 43 000 з 18 громад проживають у зонах бойових дій.

Також відомо, що з початку евакуації вже було вивезено понад 1,1 мільйона осіб.

Оскільки можливості щодо розселення у Черкаській області вже вичерпані, з минулого тижня розпочалась евакуація людей до Дніпропетровської області та продовжується до Львівської.

Повідомляється, що евакуаційний потяг ходить щодня.

Донецька ОВА нагадала, що мешканцям, які вирішили виїхати до більш безпечних регіонів, потрібно звертатись до місцевої адміністрації.

Також відомо, що для сімей з дітьми по заявках був організований виїзд до Закарпаття.

Евакуація з Донецької області до більш безпечних регіонів на даний час триває.

Однак евакуаційні потяги з Покровська вже не курсують. З 5 вересня початковою станцією відправлення було визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.

Згідно з даними Генштаба України, ситуація у Донецькій області залишається складною. Українські військові продовжують тримати позиції, зокрема на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.

Зазначимо, що за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 атак ворога, а на Курахівському - 59 спроб прориву.