Эвакуационный поезд из Донецкой области будет курсировать каждый день: какие направления движения

Эвакуационный поезд из Донецкой области в более безопасные регионы Украины будет курсировать ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА.
Там напомнили, что на подконтрольной Украине территории области остаются около 334 000 гражданских, из которых 43 000 из 18 общин проживают в зонах боевых действий.
Также известно, что с начала эвакуации уже было вывезено более 1,1 миллиона человек.
Поскольку возможности расселения в Черкасской области уже исчерпаны, с прошлой недели началась эвакуация людей в Днепропетровскую область и продолжается до Львовской.
Сообщается, что эвакуационный поезд ходит ежедневно.
Донецкая ОВА напомнила, что жителям, которые решили выехать в более безопасные регионы, нужно обращаться в местную администрацию.
Также известно, что для семей с детьми по заявкам был организован выезд в Закарпатье.
Эвакуация из Донецкой области в более безопасные регионы в настоящее время продолжается.
Однако эвакуационные поезда из Покровска уже не курсируют. С 5 сентября начальной станцией отправления была определена станция Павлоград в Днепропетровской области.
Согласно данным Генштаба Украины, ситуация в Донецкой области остается сложной. Украинские военные продолжают держать позиции, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.
Отметим, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 46 атак врага, а на Кураховском - 59 попыток прорыва.
Ситуация сложна не только в Донецкой области. На прошлой неделе стало известно, что в Харьковской области началась эвакуация жителей трех общин, в том числе из города Купянска.
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