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До евакуації з Києва ніхто не закликав, але потрібно врахувати посилення обстрілів, - Кличко

15:11 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Олександр Мороз
Фото: мер Києва Віталій Кличко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Столична влада прораховує різні сценарії подій. До евакуації з Києва ніхто не закликав, але варто враховувати посилення ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Ні в якому разі не закликав і не закликаю до евакуації. Цього від нас очікує Путін, щоб ми взяли свої валізи та кудись виїхали. Залишили йому територію, бо українці йому не потрібні. Йому потрібна територія. Але ми як міська влада прораховуємо різні сценарії, в тому числі погані. І закликаємо людей прораховувати різні сценарії. Враховуючи, що зараз обстріли посилюються. Потрібно, в першу чергу, подбати про безпеку людей", - заявив він.

Водночас мер зазначив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності ППО.

"Ми працюємо 24/7 для підготовки Києва до опалювального сезону. Все вже майже готово. Зараз працюємо над тим, щоб запустити дублюючу систему опалення до кінця року на випадок руйнування центральної. Але давайте будемо відвертими, щоб ми не робили, все залежить від протиповітряної оборони. Якщо не стримувати ці удари балістикою і дронами по Києву, то якби добре ми не підготувалися, на жаль, будуть руйнування", - зазначив Віталій Кличко.

Днями Кличко запропонував мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, розглянути можливість тимчасового переїзду. При цьому, як було підкреслено, до повної евакуації він не закликає.

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КиївВіталий КличкоЕвакуація