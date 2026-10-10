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К эвакуации из Киева никто не призывал, но нужно учесть усиление обстрелов, - Кличко

15:11 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Александр Мороз
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Столичные власти просчитывают разные сценарии событий. К эвакуации из Киева никто не призывал, но следует учитывать ужесточение вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Ни в коем случае не призывал и не призываю к эвакуации. Этого от нас ожидает Путин, чтобы мы взяли чемоданы и куда-то уехали. Оставили ему территорию, потому что украинцы ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы как городская власть просчитываем разные сценарии, в том числе плохие. И призываем людей просчитывать разные сценарии. Учитывая, что сейчас обстрелы усиливаются. Следует, в первую очередь, позаботиться о безопасности людей", - заявил Виталий Кличко.

В то же время мэр отметил, что столица уже почти готова к отопительному сезону, но все зависит от эффективности ПВО.

"Мы работаем 24/7 для подготовки Киева к отопительному сезону. Все уже почти готово. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить дублирующую систему отопления до конца года на случай разрушения центральной. Но давайте будем откровенны, чтобы мы не делали, все зависит от противовоздушной обороны. Если не сдерживать эти удары баллистикой и дронами по Киеву, то если бы мы хорошо не подготовились, к сожалению, будут разрушения", - отметил Виталий Кличко.

На днях Кличко предложил жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, рассмотреть возможность временного переезда . При этом, как было подчеркнуто, к полной эвакуации он не призывает.

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КиевВиталий КличкоЭвакуация