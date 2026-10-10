К эвакуации из Киева никто не призывал, но нужно учесть усиление обстрелов, - Кличко

"Ни в коем случае не призывал и не призываю к эвакуации. Этого от нас ожидает Путин, чтобы мы взяли чемоданы и куда-то уехали. Оставили ему территорию, потому что украинцы ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы как городская власть просчитываем разные сценарии, в том числе плохие. И призываем людей просчитывать разные сценарии. Учитывая, что сейчас обстрелы усиливаются. Следует, в первую очередь, позаботиться о безопасности людей", - заявил Виталий Кличко.

В то же время мэр отметил, что столица уже почти готова к отопительному сезону, но все зависит от эффективности ПВО.

"Мы работаем 24/7 для подготовки Киева к отопительному сезону. Все уже почти готово. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить дублирующую систему отопления до конца года на случай разрушения центральной. Но давайте будем откровенны, чтобы мы не делали, все зависит от противовоздушной обороны. Если не сдерживать эти удары баллистикой и дронами по Киеву, то если бы мы хорошо не подготовились, к сожалению, будут разрушения", - отметил Виталий Кличко.