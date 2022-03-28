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Эвакуация жителей из Энергодара состоится завтра, - мэр

Эвакуация из Энергодара (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Завтра, 29 марта, состоится эвакуация местных жителей из города Энергодар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

"Только что Энергодару был официально подтвержден зеленый коридор для легковых авто на утро 29 марта по маршруту Энергодар - Днепрорудное - Скельки - Васильевка - Запорожье", - написал мэр.

Сообщается, что начало формирования колонны состоится в 06:30 на улице Курчатова (напротив здания городского совета и "красного" жилого дома)

Также отправление колонны в сопровождении автомобилей медиков и спасателей состоится в 08:00.

Ранее мы сообщали, что в Энергодаре оккупанты установили спутниковую тарелку, чтобы проводить агитацию.

Также мы писали, что в Энергодаре большинство депутатов уходят с должности.

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