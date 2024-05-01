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Евакуація унікальних фондів. Що відбувається з наукою в Україні під час війни

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Катерина Гончарова

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну проводили евакуацію унікальних фондів, які репрезентують роботу вчених протягом десятиліть.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генетик та біогеронтолог, кандидат біологічних наук Олександр Коляда.

"Є великі історії про перевезення музейних колекцій з тимчасово окупованих територій і з територій, які опинилися під сильними обстрілами. Такі історії я чув про деякі херсонські установи і про Харків", - розповів він.

За його словами, є цілі галузі науки, де фонди репрезентують усю роботу вчених протягом їхнього життя.

"Це матеріали для майбутніх досліджень сто років уперед, і це також дані, зібрані сто років тому. Під час бомбардувань збереження життя, звісно, на першому місці. Але й наука теж зазнавала значного негативного впливу", - заявив Коляда.

Він зазначив, що людського ресурсу теж стає набагато менше.

"Наука - це явище, яке потребує спокійних часів. Тим часом велика кількість дослідників змушена була виїхати з України. Питання їхнього повернення додому залишається відкритим", - заявив генетик.

Він додав, що величезна кількість науковців продовжує свою роботу в Україні, попри всі складні обставини.

"І це також викликає повагу і захоплення", - підкреслив він.

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