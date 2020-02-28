Эвакуация украинцев из Италии сейчас не рассматривается, - посол

Эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, на сегодня не планируется. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол в Италийской республике Евгений Перелыгин в эфире программы "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

Посол уточнил, что такой сценарий пока не рассматривается по двум причинам. Одна из них - открытый воздушных пространство и другое транспортное сообщение.

"Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и любой страной существует. Нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украину", - заявил Перелыгин.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена в случае необходимости.

"При необходимости эвакуация будет осуществлена. Действительно сегодня в Италии много граждан Украины. Мы имеем понимание, что люди обязательно будут в таком же карантине, как сегодня люди в Санжарах", - подчеркнул Данилов.

Напомним, как отметил заместитель министра здравоохранения Украины, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Отметим, что Совет национальной безопасности и обороны презентовала главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.