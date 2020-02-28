Евакуація українців з Італії наразі не розглядається, - посол

Евакуйовувати українців з Італії, де наразі збільшується кількість заражених новим коронавірусом, на сьогодні не планується. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол в Італійській республіці Євген Перелигін в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

Посол уточнив, що такий сценарій наразі не розглядається з двох причин. Одна із них - відкритий повітряних простір та інше транспортне сполучення.

"Сьогодні з Італії літають близько 50 рейсів на тиждень. Будь-який громадянин України, який вважає, що має повернутись, може скористатись літаком або сотнею автобусних маршрутів. Транспортне сполучення між Італією та та будь-якою країною існує. Немає жодних застережень щодо поїздки або перельоту з Італії, у тому числі в Україну", - заявив Перелигін.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що евакуація українців з Італії буде здійснена в разі необхідності.

"За необхідності евакуація буде здійснена. Дійсно сьогодні в Італії багато громадян України. Ми маємо розуміння, що обов’язково люди будуть в такому ж карантині, як сьогодні люди в Санжарах", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Зазначимо, що Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.